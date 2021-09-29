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- MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 09:51
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, dün akşam Karadeniz mutfağından yemekler yapıldı.
Mavi takım kaptanı Tahsin ve kırmızı takım kaptanı Burcu, yarışmacılar arasında yemekleri paylaştırdı.
Karadeniz'e özgü yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, takım dokunulmazlığı almak için mücadele etti.
İlk etapta takım dokunulmazlığını maviler alırken, kırmzı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için oyun oynadı.
Yarışmayı takip edemeyenler ise, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı takım yarışmacıları Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği bir yemeği yapmaya çalışırken, süre ise 35 dakika oldu.
8 yarışmacı eleme potasına girmemek için mücadele verirken, şefler tadım sonrası sonucu açıkladı.
Finale kalan dört isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazandı.