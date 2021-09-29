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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dün ekrana gelen bölüm yine beğeni toplarken, elemeye kalan ve dokunulmazlık kazanan isimler belli oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte yarışmanın detayları...