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    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    28 Ekim Cuma günü gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın son kapanışını 994,15 TL'den yapmıştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?
    • 28.10.2022 - 09:27
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    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın son günü 994,15 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın 28 Ekim Cuma gününde 993,80 TL alış fiyatı ve 994,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın önceki gün kapanışını 3.294,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.244,00 TL alış fiyatı ve 3.290,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.647,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.628,00 TL alış fiyatı ve 1.646,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 6.565,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 6.491,00 TL alış fiyatı ve 6.562,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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