28 Ekim 2023 yayın akışları: Bugün kanallarda neler var? TV'de cumartesi

Cumartesi gününü TV karşısında geçirecek olanları birbirinden farklı yapımlar bekliyor.
Aksiyon, dram, macera ve eğlencenin eksik olmadığı kanallarda her saat başka bir program yer alıyor.
28 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışları açıklandı. Bu kapsamda "bugün TV'de neler var" sorusu da yanıt buldu.
Cumartesi Demir Maske, Kardeşlerim, Tehlikeli, Gönül Dağı, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bambaşka Biri
14:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
TRT 1 yayın akışı
07:20 Beni Böyle Sev
09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
10:00 TRT'de 100. Yıl
13:00 Lingo
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star