28 Ekim 2023 yayın akışları: Bugün kanallarda neler var? TV'de cumartesi 28 Ekim Cumartesi günü televizyonda hangi yapımların yayınlanacağı duyuruldu. İşte kanal kanal akış listesi.

ensonhaber.com

Cumartesi gününü TV karşısında geçirecek olanları birbirinden farklı yapımlar bekliyor.

Aksiyon, dram, macera ve eğlencenin eksik olmadığı kanallarda her saat başka bir program yer alıyor.

28 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışları açıklandı. Bu kapsamda "bugün TV'de neler var" sorusu da yanıt buldu.

Cumartesi Demir Maske, Kardeşlerim, Tehlikeli, Gönül Dağı, Kader Bağları ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)

22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bambaşka Biri

14:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

TRT 1 yayın akışı

07:20 Beni Böyle Sev

09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

10:00 TRT'de 100. Yıl

13:00 Lingo

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star