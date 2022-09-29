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    28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Müge Anlı zirveyi bırakmıyor..

    Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak konusu oldu.İşte 28 Eylül 2022 reyting sonuçları..
    • 29.09.2022 - 10:46
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    28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Müge Anlı zirveyi bırakmıyor..

    28 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.Dün akşam televizyonda en çok hangi program ve dizilerin izlendiği merak uyandırdı.

    Reytin sonuçlarını merak eden vatandaşlar internette konuyla alakalı sık sık aramalar yapıyorlar.28 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dizi ve programlar arasından en çok nelerin izlendiği merak ediliyor.

    Total'de en çok izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert olurken ikinci sırada Masterchef Türkiye programı yer aldı.

    Peki dün akşam izleyiciler en çok neleri izledi? İşte 28 Eylül 2022 reyting sonuçları..

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Müge Anlı zirveyi bırakmıyor.. #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Müge Anlı zirveyi bırakmıyor.. #2

    20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

    28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Müge Anlı zirveyi bırakmıyor.. #3


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