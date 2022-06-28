28 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Haziran TV yayın akışları...

Salı akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

28 Haziran 2022 Salı günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

İşte 28 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca’nın Şifresi (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)

00:00 Sevmek Zamanı

03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

05:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:45 Tozluyaka

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:30 Gizli Saklı 03:00 Yahşi Batı (Yerli Sinema)

04:30 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 8x8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

08:50 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

02:40 Buğday (Yerli Sinema)

04:40 Gönül Dağı