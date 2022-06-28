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    28 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Haziran TV yayın akışları...
    • 28.06.2022 - 11:35
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    28 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

    28 Haziran 2022 Salı günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

    İşte 28 Haziran Salı  ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

    02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)

    04:00 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca’nın Şifresi (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

    22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)

    00:00 Sevmek Zamanı

    03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

    05:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

    22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

    01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:45 Tozluyaka

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    23:30 Gizli Saklı 03:00 Yahşi Batı (Yerli Sinema)

    04:30 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

    22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

    00:30 Menajerimi Ara

    02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 8x8

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

    05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

    08:50 Tozkoparan

    11:40 Bir Aş Hikayesi

    12:10 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    02:40 Buğday (Yerli Sinema)

    04:40 Gönül Dağı


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