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- 28 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 28.06.2022 - 11:35
Salı akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.
28 Haziran 2022 Salı günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?
İşte 28 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca’nın Şifresi (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)
00:00 Sevmek Zamanı
03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
05:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Tozluyaka
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:30 Gizli Saklı 03:00 Yahşi Batı (Yerli Sinema)
04:30 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8x8
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
08:50 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
02:40 Buğday (Yerli Sinema)
04:40 Gönül Dağı