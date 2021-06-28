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    28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 28 Haziran 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 08:50
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    28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 28 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Kuruluş Osman
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    22:45 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    23:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:30 Yüksek Sosyete
    10:30 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    23:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şevkat Yerimdar
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:00 Şef Akademi Doğada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    22:45 Hadi İnşallah

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:30 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:45 Kalk Gidelim
    15:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-İspanya" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-İsviçre" (Canlı)
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    02:35 Türk Sineması "Akıllara Seza"
    04:15 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Kahraman Babam
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Kahraman Babam
    23:15 Amansız Takip

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Masterchef Türkiye 2021
    13:15 Doya Doya Moda All Star
    17:30 Masterchef Türkiye 2021
    20:00 Masterchef Türkiye 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    08:00 Şehit Kamil
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:00 Baş Tacım
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 TV Filmi
    01:20 Ah Kalbim

    28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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