28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 28 Haziran 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 28 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

22:45 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Hadi İnşallah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-İspanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-İsviçre" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

02:35 Türk Sineması "Akıllara Seza"

04:15 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Amansız Takip

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye 2021

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:30 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Şehit Kamil

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:00 Baş Tacım

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 TV Filmi

01:20 Ah Kalbim