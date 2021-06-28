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- 28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 08:50
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 28 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
22:45 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-İspanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-İsviçre" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
02:35 Türk Sineması "Akıllara Seza"
04:15 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Amansız Takip
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:30 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Şehit Kamil
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:00 Baş Tacım
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 TV Filmi
01:20 Ah Kalbim