28 Kasım TV akışları! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV...

TV ekranları, her gün başka bir yapımı ekrana getiriyor.
Kanalların günlük akışlarında yer alan dizi, film ve yarışmalar, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.
Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler ise, günlük akışa göz atıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? işte 28 Kasım Perşembe yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kayıp Şehir
Kanal D yayın akışı
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 yayın akışı
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.45 - Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi
Show TV yayın akışı
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
TV8 yayın akışı
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye