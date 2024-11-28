28 Kasım TV akışları! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV...
Yağmur Dinç

TV ekranları, her gün başka bir yapımı ekrana getiriyor.

Kanalların günlük akışlarında yer alan dizi, film ve yarışmalar, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler ise, günlük akışa göz atıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? işte 28 Kasım Perşembe yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kayıp Şehir

Kanal D yayın akışı

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 yayın akışı

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.45 - Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

Show TV yayın akışı

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

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Yağmur Dinç
Editor