28 Mart 2023 Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

gündeminde yine oldukça iddialı yapımlar var.

Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

28 Mart Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan" programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 28 Mart 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Kraliçe

02:45 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Ego

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:30 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Şekerpare (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan