28 Mart 2023 Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Medya gündeminde yine oldukça iddialı yapımlar var.
Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
28 Mart Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan" programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 28 Mart 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Kraliçe
02:45 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Ego
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:30 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"
Show TV yayın akışı
09:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Şekerpare (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan