28 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu! Aile dizisi reytingleri alt üst etti 28 Mart 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 28 Mart Salı reyting sonuçları Total'de birinci sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Aile özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.