28 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları şaşırttı: Gönül Dağı'na maç engeli

Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, İyilik, Survivor, Güldür Güldür yapımları yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Dipten Gelen, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de İyilik, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 28 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

28 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı

28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2.sırada “Gönül Dağı” 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor” yer aldı.