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- 28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 28.05.2022 - 08:41
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
28 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Alvin ve Sincaplar 2
11:50 Kardeşlerim
15:30 Kuruluş Osman
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Direniş Karatay
Star TV yayın akışı
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:30 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Paris’ten Sevgilerle
21:45 Arapsaçı
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülümse Kaderine
22:30 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
07:05 Kalk Gidelim
11:00 Türk Sineması "Pırdino"
12:45 Kara Tahta (Altyazılı)
15:55 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bücür
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
20:00 Survivor All Star
22:00 Liverpool – Real Madrid (Final/Canlı)