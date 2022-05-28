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    28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 08:41
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    28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    28 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Alvin ve Sincaplar 2
    11:50 Kardeşlerim
    15:30 Kuruluş Osman
    16:00 Yalnız Kurt
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Yalnız Kurt

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Direniş Karatay

    Star TV yayın akışı

    07:30 İki Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Boşver Arkadaş
    13:30 Çok Güzel Hareketler 2
    16:30 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Paris’ten Sevgilerle
    21:45 Arapsaçı

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 İyilik
    16:00 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Gülümse Kaderine
    22:30 Mahkum

    TRT 1 yayın akışı

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    07:05 Kalk Gidelim
    11:00 Türk Sineması "Pırdino"
    12:45 Kara Tahta (Altyazılı)
    15:55 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    02:00 Gönül Dağı

    Show TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Baba
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Bücür

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Canım Annem
    13:00 Survivor Panorama
    15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    20:00 Survivor All Star
    22:00 Liverpool – Real Madrid (Final/Canlı)

    28 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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