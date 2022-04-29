28 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları

Dün akşam ekranlara Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar geldi. Peki dün akşamın reyting birincisi hangisi oldu? İşte sıralama...

Ekranlardaki reyting yarışı her geçen gün kızışıyor...

28 Nisan 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Her Şey Aşktan, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralandı.

Peki, 28 Nisan 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Nisan Perşembe reytingler...

28 Nisan Perşembe reyting sonuçları

28 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Mahkum, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.