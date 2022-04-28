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    28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Her gün farklı yapımların yer aldığı televizyon ekranlarının bugünkü programı belli oldu. Peki 28 Nisan Perşembe TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte kanalların yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 09:12
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    28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    İftardan sonra televizyon karşısında vakit geçirecek olanlar ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    28 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:00 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    • 20:20 Bir Zamanlar Çukurova

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    • 16:45 Arka Sokaklar

    • 19:00 Kanal D Ana Haber

    • 20:45 Camdaki Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Pelin'in Mutfağı

    • 18.30 Star Haber

    • 20:00 Tatlım Tatlım

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:30 Mahkum

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:50 Ramazan Klipleri

    • 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    • 15:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    • 17:00 Ana Haber

    • 19:00 Ramazan Sevinci

    • 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

     

    Show TV yayın akışı

    • 06:00 Gelin Evi

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:00 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 13:00 Survivor Panaroma

    • 14:45 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

     


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