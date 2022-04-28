- Haberler
- Medya Haberleri
- 28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 28.04.2022 - 09:12
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
İftardan sonra televizyon karşısında vakit geçirecek olanlar ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
28 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...
28 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:00 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
-
20:20 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D yayın akışı
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
-
16:45 Arka Sokaklar
-
19:00 Kanal D Ana Haber
-
20:45 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Pelin'in Mutfağı
-
18.30 Star Haber
-
20:00 Tatlım Tatlım
Fox TV yayın akışı
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:30 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
-
08:50 Ramazan Klipleri
-
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
-
15:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
-
17:00 Ana Haber
-
19:00 Ramazan Sevinci
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
-
06:00 Gelin Evi
-
08:00 Bu Sabah
-
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:00 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk