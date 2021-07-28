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- 28 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
28 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzlediği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler tv yayın akışlarını günlük olarak takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz 2021 Salı kanalların yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 09:28
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 28 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...
28 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Unutursam Fısılda
- 16:25 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Tarzan Efsanesi
- 22:10 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Yalan Dünya
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10.30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Yerli dizi tekrar/sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 11:00 Şef Akademi
- 13:45 Sen Çal Kapımı
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:15Kalk Gidelim
- 10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 23:50 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kalp Atışı
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Yeni Gelin
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat BAkalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Film
- 09:45 Yemin
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Aşk Bir Rüya
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul