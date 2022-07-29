28 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

Perşembe akşamı televizyonda Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Masterchef Türkiye, Duy Beni gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ATV'de Baba Parası, Kanal D'de Jurassic World, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Kazanan Restoran, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 28 Temmuz 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

28 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.