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- 29 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 29 Ağustos 2021 Pazar bugün televizyonda neler, hangi dizi ve programlar var? İşte yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 09:53
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
29 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 29 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 29 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı..
29 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Marry Poppins: Sihirli Dadı
- 12:25 Dizi TV
- 13:15 İkimizin Sırrı
- 16:20 Şans Kapıyı Çaınca
- 18:40 ATV Ana Haber
- 20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 14:00 Kırık Hayatlar
- 16:15 Percy Jackson ve Olimpuslular: Şimşek Hırsızı
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Büyük Beyaz
- 23:45 Kıyamet Silahı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 08:45 Çizgi Film Kuşağı
- 09:15 Erkenci Kş
- 11:45 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Kazara Aşk
- 16:45 En Güzel Bölüm
- 17:00 Delisin
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Vizontele Tuuba
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Sivri Akıllılar
- 13:00 Bay Yanlış
- 13:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 17:30 İnek Şaban
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kılıbık
- 21:45 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:25 Yeşil Deniz
- 10:15 Diriliş "Ertuğrul"
- 12:55 Şefin Özel Konuğu
- 14:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"
- 16:10 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Seneye Bu Zamanlar
- 22:30 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Emine
- 16:30 Tarzan Rıfkı
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Tosun Paşa
- 22:00 Aile Şerefi
TV8 YAYIN AKIŞI
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 14:15 Oynat Bakalım
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Akbaş Baskını
- 10:00 Bir Tas Çorba
- 12:00 Bahar Kapıda
- 13:30 Elimi Bırakma
- 15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
- 16:00 Can Yoldaşım
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul