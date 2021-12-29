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- 29 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 29 Aralık 2021 yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 09:02
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Anemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Doktor Civanım
- 22:00 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 12:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:45 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20.00 Üç Kağıtçı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye