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    29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, hangi kanalda hangi dizi var ve saat kaçta yayınlanacak araştırıyor. İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:03
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    29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

    Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Ana Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

     

    Fox TV yayın akışı

    07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Yasak Elma
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Hayatımın Şansı

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
    16:20 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Balkan Ninnisi

     

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    TV8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    11:45 Kadere Karşı
    13:00 Canım Annem
    14:00 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Tuzak


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