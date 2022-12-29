29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, hangi kanalda hangi dizi var ve saat kaçta yayınlanacak araştırıyor. İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günü TV yayın akışları...

Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

29 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak