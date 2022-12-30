29 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

29 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 29 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

29 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Esra Erol’da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.