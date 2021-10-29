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    29 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 29 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 08:37
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    29 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    29 Ekim 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı...

    29 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Evim Şahane
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Eyvah Eyvah 3
    22:30 Eyvah Eyvah 3

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    00:00 Elkızı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Tek Yürek
    09:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
    11:30 Bizim Köyün Kızları
    14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
    16:00 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
    03:05 Bizim Köyün Kızları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Bir Başka Güzel
    08:15 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Mucize Aşk
    22:45 Mucize Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    13:00 Kırmızı Oda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Kırmızı Oda 
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    29 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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