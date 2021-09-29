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- 29 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri dizi ve yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün 29 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda neler var? İşte kanalların tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 09:03
Eylül ayı ile birlikte dizi sezonunun da açılması TV yayın akışlarına dair aramaları hızlandırdı.
Televizyon başında vakit geçirenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi yapımlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TV'DE NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Venom: Zehirli Öfke
- 22:00 Tarzan Efsanesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:30 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 67. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Hükümet Kadın
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:50 Kalk Gidelim
- 12:25 Benim Adım Melek
- 15:55 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Bir Başka Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye