29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 29 Haziran 2021 Salı bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

29 Haziran 2021 Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...

29 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

23:40 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Ağlak Arif

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:40 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

02:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"

04:30 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Üç Oğul

10:00 Yemin

11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı

13:20 Emanet

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 TV Filmi

01:20 Ah Kalbim