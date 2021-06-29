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    29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 29 Haziran 2021 Salı bugün TV'de ne var?
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 08:40
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    29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    29 Haziran 2021 Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...

    29 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Kuruluş Osman
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    23:40 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şevkat Yerimdar
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:00 Şef Akademi Doğada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Petrol Sevdası
    22:30 Ağlak Arif

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:40 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:40 Kalk Gidelim
    15:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Almanya" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Ukrayna" (Canlı)
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    02:55 Ev Sineması Kuşağı "Tabula Rosa"
    04:30 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kahraman Babam
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Masterchef Türkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Üç Oğul
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
    13:20 Emanet
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 TV Filmi
    01:20 Ah Kalbim

    29 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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