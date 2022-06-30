Çarşamba akşamı televizyonlarda Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Tahta gibi yapımlar yayınlandı. Survivor All Star, reyting yarışının birincisi oldu.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema), Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Züğürt Ağa (Yerli Sinema) ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 29 Haziran 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 29 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

29 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3. sırada Fox TV’de yayınlanan "Gizli Saklı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Gizli Saklı" yer aldı.

20+ABC1'de ise 1. sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada “Gizli Saklı” yer aldı.