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- 29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede!
29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede!
- 30.11.2022 - 12:05
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...
29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- UC KIZ KARDES KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
- YUREK CIKMAZI TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
AB İLK 10 PROGRAM
- UC KIZ KARDES KANAL D
- ESRA EROL'DA ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ATV ANA HABER ATV
- YUREK CIKMAZI TRT 1
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- IRAN-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT SPOR
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- ESRA EROL'DA ATV
- UC KIZ KARDES KANAL D
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ATV ANA HABER ATV
- YUREK CIKMAZI TRT 1
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
- EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1