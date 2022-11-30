29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede!

29 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

ESRA EROL'DA ATV ATV ANA HABER ATV UC KIZ KARDES KANAL D BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV YUREK CIKMAZI TRT 1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

UC KIZ KARDES KANAL D ESRA EROL'DA ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX ATV ANA HABER ATV YUREK CIKMAZI TRT 1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 IRAN-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT SPOR UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM