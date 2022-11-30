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    29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede!

    29 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 30.11.2022 - 12:05
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    29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. ESRA EROL'DA   ATV
    2. ATV ANA HABER               ATV
    3. UC KIZ KARDES  KANAL D
    4. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    7. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D
    8. BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)          ATV
    9. YUREK CIKMAZI TRT 1
    10. MASTERCHEF TURKIYE   TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. UC KIZ KARDES  KANAL D
    2. ESRA EROL'DA   ATV
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. ATV ANA HABER               ATV
    5. YUREK CIKMAZI TRT 1
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1
    8. IRAN-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI          TRT SPOR
    9. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D
    10. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. ESRA EROL'DA   ATV
    2. UC KIZ KARDES  KANAL D
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. ATV ANA HABER               ATV
    5. YUREK CIKMAZI TRT 1
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. BEN BU CIHANA SIGMAZAM        ATV
    8. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    9. UC KIZ KARDES (OZET)    KANAL D
    10. EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI       TRT 1

    29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol zirvede! #2


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