29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 29 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Mayıs TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Malefiz

11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Takip: İstanbul

22:00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi

00:45 Kanun Namına

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:30 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Kağıt Ev

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Son Yaz

16:00 Masumiyet

16:15 Masumiyet

20:00 Savaşçı

00:15 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İmparatoriçe Ki

07:05 Yeşil Deniz

09:05 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Benim Adım Melek

16:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Beyoğlu Güzeli

16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Ninja Kaplumbağalar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Karayılan

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Tatlı Bela

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:20 Gündüz Gece

01:45 Ah Kalbim