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- 29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 09:09
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.
Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Malefiz
11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Takip: İstanbul
22:00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi
00:45 Kanun Namına
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Kağıt Ev
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Son Yaz
16:00 Masumiyet
16:15 Masumiyet
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İmparatoriçe Ki
07:05 Yeşil Deniz
09:05 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender
11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Benim Adım Melek
16:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Beyoğlu Güzeli
16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Ninja Kaplumbağalar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Karayılan
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Tatlı Bela
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Gündüz Gece
01:45 Ah Kalbim