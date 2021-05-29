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    29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 29 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Mayıs TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 09:09
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    29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

    Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...

    29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Malefiz
    11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    15:30 Camdaki Kız 
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Takip: İstanbul
    22:00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi
    00:45 Kanun Namına

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Geniş Aile
    09:30 Cocomelon
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Menajerimi Ara
    16:30 En Güzel Bölüm 
    16:45 Akrep
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show
    00:15 Kağıt Ev

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Son Yaz
    16:00 Masumiyet
    16:15 Masumiyet
    20:00 Savaşçı
    00:15 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:50 İmparatoriçe Ki  
    07:05 Yeşil Deniz
    09:05 Yedi Numara
    10:05 Tozkoparan İskender
    11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:30 Benim Adım Melek
    16:25 Teşkilat
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
    01:45 Benim Adım Melek

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Beyoğlu Güzeli
    16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Ninja Kaplumbağalar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Karayılan
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Tatlı Bela
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Sensiz Olmaz
    00:20 Gündüz Gece
    01:45 Ah Kalbim

    29 Mayıs 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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