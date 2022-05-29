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    29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında pazar keyfi yapmak isteyenler, kanallarda neler var neler yok göz atıyor. İşte 29 Mayıs Pazar günü TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 09:02
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    29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirecek olan vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    29 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı...

    29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Bir Zamanlar Çukurova

    15:35 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Adı Sevgi

     

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Konuştuktça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    14:00 Macera Avcıları Amerika'da

    15:45 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

     

    Star TV yayın akışı

    09:00 Sucu Kamil

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

     

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi arası

    11:20 Evlilik Hakkında Her Şey

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 İyilik

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Osman Pazarlama

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:20 Payitaht "Abdülhamid"

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Fatih "Avrupa'nın Kaderini Değiştiren Adam"

    13:50 Türk Sineması "İnatçı"

    15:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Teşkilat

     

    Show TV yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Korkusuz Korkak

    21:45 Şaban Oğlu Şaban

     

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 10 Yaş Genç

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Survivor Panaroma

    15:30 Survivor All Star

    16:30 Karakomik Filmler: Deli & Emanet

    20:00 Survivor All Star

     

    29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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