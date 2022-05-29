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- 29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 29.05.2022 - 09:02
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirecek olan vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
29 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı...
29 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Bir Zamanlar Çukurova
15:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Macera Avcıları Amerika'da
15:45 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
09:00 Sucu Kamil
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:20 Evlilik Hakkında Her Şey
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Osman Pazarlama
TRT 1 yayın akışı
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Fatih "Avrupa'nın Kaderini Değiştiren Adam"
13:50 Türk Sineması "İnatçı"
15:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Şaban Oğlu Şaban
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panaroma
15:30 Survivor All Star
16:30 Karakomik Filmler: Deli & Emanet
20:00 Survivor All Star