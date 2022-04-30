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    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları

    Dün akşam televizyonda Aziz, Arka Sokaklar, Yalnız Kurt ve İyilik yapımları yer aldı. İşte 29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:51
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    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    29 Nisan 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Kaderimin Oyunu, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Aziz ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 29 Nisan 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

    29 Nisan reyting sonuçları

    29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları #1

    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları #2

    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları #3


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