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    29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 09:20
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    29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    29 Nisan 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    • 20:10 Yalnız Kurt

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    • 16:45 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Arka Sokaklar

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Pelin'in Mutfağı

    • 18.30 Star Haber

    • 20:00 Kaderimin Oyunu

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:30 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:50 Ramazan Klipleri

    • 10:15 Alişanla Gülümse Hayata

    • 15:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    • 17:00 Ana Haber ( Canlı)

    • 19:00 Ramazan Sevinci

    • 20:05 Kasaba Doktoru

     

    Show TV yayın akışı

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07.15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 15:00 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

    TV8 yayın akışı

    • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 08:15 Bu Sabah

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Aziz

     


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