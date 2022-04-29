29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

29 Nisan 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18.30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:30 İyilik

TRT 1 yayın akışı

08:50 Ramazan Klipleri

10:15 Alişanla Gülümse Hayata

15:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber ( Canlı)

19:00 Ramazan Sevinci

20:05 Kasaba Doktoru

Show TV yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

TV8 yayın akışı