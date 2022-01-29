29 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

29 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

29 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Sınav

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Haftasonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Ölümsüz

22:00 Ölümsüz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kanunsuz Topraklar

16:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

23:30 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

08:30 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

10:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

15:15 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

04:05 3'Te 3

05:05 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra