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    29 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 08:37
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    29 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    29 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    29 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Yalnız Kurt
    13:00 Kardeşlerim
    16:00 Yalnız Kurt
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Yalnız Kurt

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Sınav

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Pulsar
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Haftasonu
    12:00 Bir Demet  Tiyatro
    13:45 Kaderimin Oyunu
    16:45 Söz
    18:45 Star Haber
    20:00 Ölümsüz
    22:00 Ölümsüz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Kanunsuz Topraklar
    16:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Maske Kimsin Sen?
    23:30 Elkızı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"
    08:30 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
    10:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    15:15 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    04:05 3'Te 3
    05:05 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Kırmızı Oda
    15:00 Yerli Sinema
    17:30 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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