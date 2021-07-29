29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon izleyicileri, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, ''Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, yarışma ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

29 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun

16:15 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

22:00 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jason Bourne

22:45 Jason Bourne

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Seven Ne Yapmaz

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

00:15 Star Market

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kefaret (Final)

00:15 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:15 Kalk Gidelim

10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:45 Yerli Dizi

01:55 3'Te 3

03:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

22:15 Avanak Abdi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 TV Filmi

09:45 Yemin

10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

01:30 Hey Onbeşli