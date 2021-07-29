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- 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 08:36
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, yarışma ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
29 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Benim Adım Feridun
16:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
22:00 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jason Bourne
22:45 Jason Bourne
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Star Market
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kefaret (Final)
00:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:15 Kalk Gidelim
10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:45 Yerli Dizi
01:55 3'Te 3
03:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:15 Avanak Abdi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 TV Filmi
09:45 Yemin
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
01:30 Hey Onbeşli