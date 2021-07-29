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    29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, ''Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 08:36
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    29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, yarışma ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    29 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Benim Adım Feridun
    16:15 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
    22:00 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Jason Bourne
    22:45 Jason Bourne

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Seven Ne Yapmaz
    18:45 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:15 Star Market

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Kefaret (Final)
    00:15 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:15 Kalk Gidelim
    10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:45 Yerli Dizi
    01:55 3'Te 3
    03:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı 
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Düğüm Salonu
    22:15 Avanak Abdi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 TV Filmi
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    01:30 Hey Onbeşli

    29 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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