29 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları...

Cuma akşamı televizyonda Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 29 Temmuz 2022 Cuma reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Temmuz 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çember: Karanlığın Gözleri, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Büyükbaba İle Savaş, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

29 Temmuz Cuma reyting sonuçları

Peki 29 Temmuz 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

29 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kanal D Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.