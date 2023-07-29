29 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Günün yapımları...

TV ekranlarında hafta sonu renkli geçiyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor.
29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Hava Saldırısı, Malefiz, Dedemin Fişi, Rüzgar Gülü, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 29 Temmuz 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
17:00 Anne (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:40 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
22:30 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star