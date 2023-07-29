29 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Günün yapımları...

ekranlarında hafta sonu renkli geçiyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor.

29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Hava Saldırısı, Malefiz, Dedemin Fişi, Rüzgar Gülü, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 29 Temmuz 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

17:00 Anne (Yabancı Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)

22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:40 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

22:30 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star