29 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Günün yapımları... 29 Temmuz 2023 Cumartesi televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

TV ekranlarında hafta sonu renkli geçiyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Hava Saldırısı, Malefiz, Dedemin Fişi, Rüzgar Gülü, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 29 Temmuz 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema) 12:00 Akıncı 12:20 Akıncı 13:00 Vermem Seni Ellere 17:00 Anne (Yabancı Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Malefiz (Yabancı Sinema) 22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Dönence 15:40 Ya Çok Seversen 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema) 22:30 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Aramızda Kalsın 11:00 Lezzet Rotası 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema) 22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 10:00 Ekonomi Arası 10:05 Memet Özer İle Mutfakta 11:00 Ruhun Duymaz 14:00 Yaz Şarkısı 16:00 En Güzel Dönüşüm 17:00 Kısmet 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 08:45 Süper Bir Takım 09:00 Kırmızı Oda 10:00 Gazete Magazin 12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları 13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema) 16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema) 20:00 MasterChef Türkiye All Star Show TV yayın akışı 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema) 14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema) 16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema) 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:45 Süper Bir Takım 09:00 Kırmızı Oda 10:00 Gazete Magazin 12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları 13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema) 16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema) 20:00 MasterChef Türkiye All Star