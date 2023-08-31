29 yıllık hasreti Esra Erol bitirdi! 6 aylıkken annesi tarafından terk edildi, gözyaşlarıyla kavuştu! Programa katılan Mert Çete, 6 aylıkken annesi tarafından terk edildiğini açıkladı ve biyolojik annesinin bulunması için ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol ise bu yardım çağrısı karşısında sessiz kalmadı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programı, sezona hızlı bir giriş yaptı.

Reyting rekorları kıran program, 29 yıllık hasreti bitirip Mert Çete isimli genci biyolojik annesiyle kavuşturdu.

Biyolojik annesi için Esra Erol'un kapısını çaldı

Biyolojik annesinin farklı olduğunu öğrenen Mert Çete, annesinin kendisini maddi zorluklar nedeniyle henüz 6 aylıkken başka bir aileye verdiğini söyledi ve Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol ve ekibi, bu yardım çığlığını geri çevirmeyerek Çete'ye yardım etti.

Programda Erol, Çete'nin biyolojik annesinin imzaladığı belgeyi de okudu. Belgede, "30 Mayıs 1994. Gönül rızasıyla Mustafa Fikret Çete'ye ve Havva Çete'ye çocuğumu veriyorum. Hiçbir talebim yoktur. Bundan sonra bu çocuk hakkında hiçbir talebim yoktur. Bu belgeyi şahitler huzurunda imzalıyorum" ifadeleri yer aldı.

Anne Selver, "Oğlumu çok aradım, ama bana Mert'in öldüğünü söylediler. İnanmadım. Elimizde de delil yoktu. Ama kavuştum" diye konuştu. Esra Erol, Mert Çete'yi ağabeyi Şaban ile de kavuşturdu.