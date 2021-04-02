Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur hakkında bilgiler..

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Semih Öztürk, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Semih Öztürk ile birlikte eşi Kurretülayn Matur'un da hayatı merak ediliyor.

Katıldığı programlar ardından ünlenen Semih Öztürk, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Survivor Ekstra programının sunucuları arasında yer alan Semih Öztürk, Survivor yarışmasının 2016 sezonunda yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında anlatacak.

Peki, Ütopya programında tanıştığı ve 6 yıl birliktelik yaşadığı Kurretülayn Matur ile 2020 yılında nikah masasına oturan Semih Öztürk kimdir? İşte, Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur hakkında bilgiler..

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Semih Öztürk, 2014 yılında TV8 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Ütopya'da yarışmıştır.

Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretülayn Matur ile aşk yaşayan Semih Öztürk, hem ilişkisi hem de tavırlarıyla adından söz ettirmiştir.

Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmiştir. Şu anda da Survivor Ekstra programının sunucuları arasında yer almaktadır.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

31 Ekim 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kurretülayn Matur'un babası Mardinli, annesi ise Ispartalı'dır. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir.

İstanbul'da yaşayan Matur, İstanbul Üniversitesi mezunudur ve Fatih Üniversitesi Fatih Sanat Tiyatrosu'nun oyuncularından biridir.

Daha önce tiyatro, dizi ve reklamlarda oynayan Kurretülayn Matur, 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı yarışma programına katılarak televizyon ekranlarında yer almıştır. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi olmuştur.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında TV8 ekranlarında yayımlanan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Ütopya'da yer alarak büyük bir kitle tarafından tanınır hale gelmiştir. Şimdilerde ise aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Matur, ınfluencer yaparken diğer yandan da mesleği olan yaratıcı yönetmenliğe devam etmektedir.

EVLİ Mİ?

31 yaşındaki Kurretülayn Matur, Üyopya adlı yarışmada kendisine ilgi duyan ve ilk etapta bundan rahatsız olan Semih Öztürk'e gönlünü kaptırarak 2020 yılında Öztürk ile hayatını birleştirmiştir.