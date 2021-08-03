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- 3 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 08:35
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Takip ettikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, yarışma ve filmler yayınlanacak? İşte, 3 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı...
3 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca Trakya’da
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:10 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:30 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:45 Dünya Hali (Altyazılı)
01:10 Türk Sineması "Düğün Dernek"
03:25 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Yemin
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Başkasının Parası
02:00 Sev Yeter