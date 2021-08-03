3 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 3 Ağustos 2021 Salı bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Takip ettikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, yarışma ve filmler yayınlanacak? İşte, 3 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı...

3 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya’da

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

22:10 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:30 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"

22:45 Dünya Hali (Altyazılı)

01:10 Türk Sineması "Düğün Dernek"

03:25 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Yemin

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Başkasının Parası

02:00 Sev Yeter