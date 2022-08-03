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    3 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 3 Ağustos TV yayın akışları...
    • 03.08.2022 - 08:50
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    3 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    3 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Ağustos 2022 Salı Çarşamba TV yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Babam: Yerli Sinema

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Duy Beni

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:35 Tozkoparan

    11:25 Bir Aş Hikayesi

    11:55 Masumlar Apartmanı

    15:10 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Atla Gel Şaban


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