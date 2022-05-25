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- 3 dizi final yapıyor! 25 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 dizi final yapıyor! 25 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 09:25
Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.
Hangi kanalda ne var sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
25 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz (final)
Star TV yayın akışı
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Güzel Köylü
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Hokkabaz
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Gülümse Kaderine (final)
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:45 Türkiye'nin Mutfağı
- 15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
- 16:40 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Oğlum (final)
TV8 yayın akışı
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor
- 13:30 Survivor Panaroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk