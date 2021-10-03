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    3 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 3 Ekim 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 08:36
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    3 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    3 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 3 Ekim Pazar TV'de neler, hangi diziler var? İşte 3 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..

    3 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Elisium: Yeni Cennet
    14:45 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    00:20 Beyaz Saray Düştü

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Yargı
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    23:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Hayat Sevince Güzel
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Bir Demet Tiyatro
    16:00 En Güzel Bölüm
    16:15 En Güzel Bölüm
    18:45 Star Haber
    20:00 Benzemez Kimse Bize
    22:30 Vizontele

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kanunsuz Topraklar
    14:30 Yasak Elma
    16:30 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalancılar ve Mumları
    00:30 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:45 Muhteşem Kraliçe
    05:50 Yeşil Deniz
    08:40 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
    14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
    15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    23:45 3'Te 3
    01:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    03:35 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
    04:20 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Karaoğlan Geliyor
    16:30 Arabesk
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı
    21:45 Banker Bilo

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Kırmızı Oda
    15:15 Yerli Sinema
    17:45 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye  
    00:15 Kırmızı Oda

    3 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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