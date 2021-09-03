3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

3 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..

3 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Ver Kaç

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:15 Organize İşler

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

00:00 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Tövbeler Olsun

07:30 Kalk Gidelim

11:15 Benim Adım Melek

14:45 Teşkilat (Altyazılı)

18:00 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final "Türkiye-Sırbistan" (Canlı)

20:00 Ana Haber (Canlı)

20:25 Doğrusu Ne?

20:30 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

00:00 Seneye Bu Zamanlar

02:00 Teşkilat

04:15 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kelebekler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Yürekte Sızı

09:00 Cici Annem

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Amentü

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun

02:00 Sev Yeter