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    3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 08:48
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    3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    3 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..

    3 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
    22:45 Ver Kaç

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Organize İşler
    22:15 Organize İşler

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    00:00 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:35 Tövbeler Olsun
    07:30 Kalk Gidelim
    11:15 Benim Adım Melek
    14:45 Teşkilat (Altyazılı)
    18:00 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final "Türkiye-Sırbistan" (Canlı)
    20:00 Ana Haber (Canlı)
    20:25 Doğrusu Ne?
    20:30 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
    00:00 Seneye Bu Zamanlar
    02:00 Teşkilat
    04:15 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Kelebekler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:15 Paylaş Benimle
    20:00 MasterChef Türkiye 
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Yürekte Sızı
    09:00 Cici Annem
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Amentü
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun
    02:00 Sev Yeter

    3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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