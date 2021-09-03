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- 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:48
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
3 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..
3 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Ver Kaç
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Organize İşler
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Tövbeler Olsun
07:30 Kalk Gidelim
11:15 Benim Adım Melek
14:45 Teşkilat (Altyazılı)
18:00 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final "Türkiye-Sırbistan" (Canlı)
20:00 Ana Haber (Canlı)
20:25 Doğrusu Ne?
20:30 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
00:00 Seneye Bu Zamanlar
02:00 Teşkilat
04:15 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kelebekler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Yürekte Sızı
09:00 Cici Annem
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Amentü
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun
02:00 Sev Yeter