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    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk'ın annesi Maye Musk'a bakın...

    SpaceX’in kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’ın annesi Maye Musk, hem kariyeri hem de marjinalliği ile görenlerin ağzını açık bırakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 15:50
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    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk'ın annesi Maye Musk'a bakın...

    Dünyanın hiçbir zaman unutmayacağı isimlerde arasında Elon Musk da sayılabilir.

    Kendisi en zengin iş insanlarından birisi. Aynı zamanda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile uzay şirketi SpaceX'in kurucusu.

    Gerek kripto dünyasına ilgisi, gerek uzak faaliyetleri, gerekse siyaset. Elon Musk'ın her konuda bir parmağını görebilirsiniz.

    BİR DE ANNESİNİ GÖRÜN

    Peki Elon Musk'ın annesini hiç merak ettiniz mi? Model ve yazar olan Maye Musk, oğlunu tek başına hem de kariyer yapa yapa büyütmüş.

    73 yaşındaki Maye Musk, yalnızca gururlu bir anne değil, yılların  eskitemediği güzelliği ile de hayatın keyfini çıkarıyor.

    Gelin bu serüvene yakından bakalım...

    19 Nisan 1948 yılında doğan Maye Musk, 15 yaşında ilk modellik deneyimini yaşadı.

    Kanada kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Maye Musk, o dönemde ailesiyle beraber Güney Afrika’ya taşındı.

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #1

    YILLARCA DİYETİSYENLİK YAPTI

    Diyetetik ve beslenme alanında aldığı eğitimden sonra modelliğe ara verdi ve uzun yıllar boyunca beslenme uzmanı olarak çalıştı.

    Maye, 1996'da beslenmeyle ilgili Feel Fantastic (Harika Hisset) ve 2019'da kendi hayatıyla ilgili Bir Kadın Plan Yaparsa: Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler (A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Succes) adlı kitaplarını yayımladı.

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #2

    YENİ BİR HAYAT KURDU

    Elon'ın babası Errol Musk'la 1970'te evlenen meşhur diyetisyen, 9 yıl sonra boşandı. İkilinin Elon haricinde Kimbal ve Tosca Musk adlı iki çocuğu daha var.

    Elon 18 yaşındayken, Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde, liseden mezun olduktan sonra Kanada’ya gitti.

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #3

    MODELLİKTEN VAZGEÇEMEDİ

    67 yaşındayken hayatı için oldukça önemli bir karar vererek dünyanın en ünlü modellik ajanslarından birine kayıt oldu. Bu imzadan sonra ise yarım bıraktığı modellik kariyerine döndü ve moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

    Gümüş rengi kısa saçlarıyla kendi tarzını yaratan Maye Musk, 3 çocuk annesi ve aynı zamanda da 10 torunu var.

    Maye, hala modellik yapmaya devam ediyor.

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #4

    Instagram'da 541 bin takipçisi bulunan Maye Musk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #5

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #6

    3 farklı mesleği var! Bir milyarder yetiştiren Elon Musk ın annesi Maye Musk a bakın... #7


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