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    3. FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef'te 3. şef önlüğünü kim giydi? 30 Aralık MasterChef Türkiye..

    MasterChef Türkiye 2022'nin içinci finalisti belli oldu. İşte şef ceketini giyen üçüncü yarışmacı..
    • 31.12.2022 - 13:53
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    3. FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef'te 3. şef önlüğünü kim giydi? 30 Aralık MasterChef Türkiye..

    MasterChef Türkiye’de adım adım finale doğru gelinirken hangi yarışmacıların finale kalacağı merak edilmeye başladı.

    5 yarışmacının mücadeleye devam ettiği programda yarışmacılar şef ceketini giymek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye’de dün akşam bir yarışmacı daha şef ceketini giyerek finale kalmayı başardı.

    Şimdiye kadar Metin ve Ayaz şef ceketini giyerek finale kalan iki isim olmuştu. 30 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen bölümde Burak Kaya, Kıvanç ve Görkem son iki ceketten birini alabilmek için mücadele etti.

    Tezgah başına geçen bu üç yarışmacı tabaklarını hazırladılar ve şeflerin beğenisine sundular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu üçüncü finalist belli oldu.

    3. finalist belli oldu

    MasterChef Türkiye 2022’nin şef ceketini kazanarak son 4’e kalan üçüncü ismi Görkem oldu.

    3. FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef te 3. şef önlüğünü kim giydi? 30 Aralık MasterChef Türkiye.. #1


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