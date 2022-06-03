3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

Aziz dizisi ise bu akşam ekranlara gelecek 28. bölümüyle sezon finali yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı..

3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

Star TV yayın akışı

07:00 Ayşecik ile Ömercik

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Elimi Bırakma

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta (Altyazılı)

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:10 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

Show TV yayın akışı

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Ödeşme Zamanı 2

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra