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    3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 08:51
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    3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Aziz dizisi ise bu akşam ekranlara gelecek 28. bölümüyle sezon finali yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı..

    3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Afara

    Star TV yayın akışı

    07:00 Ayşecik ile Ömercik
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kaderimin Oyunu
    00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 İyilik
    23:30 Orta Sayfa

    TRT 1 yayın akışı

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Elimi Bırakma
    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    23:45 3'Te 3
    01:10 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

    Show TV yayın akışı

    08:15 Bu Sabah
    10:30 Şef Kapımda
    12:10 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Ödeşme Zamanı 2

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    3 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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