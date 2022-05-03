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    3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 08:49
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    3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Bayramın ikinci gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı...

    3 Mayıs 2022 Salı bugün televizyonda neler var?

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Oskar’s Oasis
    10:15 Kukuli
    10:45 Maceracı Yüzgeçler
    10:55 Neşeli Dünyam
    11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da Özel
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aşk Bu Mu?
    22:20 Tolkien

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Agorafobi

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Aykut Enişte
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 İyilik
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 5
    22:30 Gülümse Kaderine

    TRT 1 yayın akışı

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
    06:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
    10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    02:20 Dengi Dengine
    04:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:45 Bir Şansım Olsa
    10:15 Sev Kardeşim
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Ailecek Şaşkınız
    22:30 Nasipse Adayız

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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