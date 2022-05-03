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- 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 03.05.2022 - 08:49
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Bayramın ikinci gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı...
3 Mayıs 2022 Salı bugün televizyonda neler var?
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis
10:15 Kukuli
10:45 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk Bu Mu?
22:20 Tolkien
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Agorafobi
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 İyilik
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Gülümse Kaderine
TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
06:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:20 Dengi Dengine
04:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Sev Kardeşim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Nasipse Adayız
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra