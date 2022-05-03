3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, televizyon yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bayramın ikinci gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı...

3 Mayıs 2022 Salı bugün televizyonda neler var?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar’s Oasis

10:15 Kukuli

10:45 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Agorafobi

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 İyilik

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5

22:30 Gülümse Kaderine

TRT 1 yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

06:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:20 Dengi Dengine

04:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:15 Sev Kardeşim

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Nasipse Adayız

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra