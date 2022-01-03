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    3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 09:36
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    3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 3 Ocak 2022 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    3 Ocak 2022 Pazartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

    3 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    • 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Sihirli Annem
    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    • 11:00 Asi 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Arka Sokaklar
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
    • 09:45 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
    • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:30 Star Ana Haber
    • 20:00 Kocan Kadar Konuş
    • 22:30 Kocan Kadar Konuş
    • 00:30 Annemizi Saklarken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat
    • 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 13:00 En Hamarat Benim
    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    • 20:00 Osman Pazarlama
    • 23:45 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    • 13:15 Beni Böyle Sev
    • 16:30 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Mahrem

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 07:15 8'de Sağlık
    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
    • 11:15 Masterchef Türkiye
    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    • 20:00 Masterchef Türkiye
    • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    • 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    • 18:10 Senin Hayatın
    • 18:40 Show Ana Haber
    • 20:00 Apex: Ölüm Adası

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