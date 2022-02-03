Euro
15.37
0.82%
Dolar
13.59
0.86%
Altın
788.84
0.78%
Borsa
2002
0.00%
Bitcoin
505.900
-2.06%
BTXN Coin
31.03
-1.27%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif yağmur 2 C

    3 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 3 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    3 Şubat 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    22:30 Regaib Kandili Özel

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kaderimin Oyunu
    18:30 Star Haber
    20:00 Kolonya Cumhuriyeti
    22:30 Kolonya Cumhuriyeti

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Mahkum
    23:45 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    5:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Tek Yürek
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    18:45 Ana Haber (Canlı)
    19:10 İddiaların Aksine
    19:15 Regaib Kandili Özel (Canlı)
    21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    00:15 Masumlar Apartmanı
    02:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:30 Survivor Panorama
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    19:15 Survivor All Star
    20:00 Recep İvedik 5


    Görüş Bildir