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- 3 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusu araştırılıyor. Peki, 3 Temmuz 2021 Cumartesi yani bugün TV'de neler var?
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 08:55
Medya gündemini yakından takip edenler, 3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Birçok yapım sezon finali yaparak ekranlara veda etmiş olsa da, yeni dizi ve yarışmalar ekranlarda yerini aldı.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı...
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Sihirli Kızlar
- 12:00 Kalp Yarası
- 15:20 Baş Belası
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Recep İvedik 2
- 15:15 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
- 23:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Geniş Aile
- 10:00 Film/yerli dizi
- 13:00 Film/yerli dizi
- 16:00 Film/yerli dizi
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Deliha
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 14:15 Baba Bizi Eversene
- 16:15 Son Yaz
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şef Akademi
- 22:00 Aşkımızın Son Tekmesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:25 Yeşil Deniz
- 09:50 Yedi Numara
- 10:55 Seksenler (Altyazılı)
- 14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı"
- 16:45 Yıldızların Yolu
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı)
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Cam Tavanalar
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:15 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Mutfakta Türev Var
- 10:00 Süper 1 Takım
- 10:45 Survivor Panaroma
- 13:30 Yerli Sinema
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Süper Kardeşler
- 10:00 Yuvamı Yıkamazsın
- 11:20 Gündüz Gece
- 13:00 Yaralı Kalbim
- 14:40 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Elimi Bırakma
- 23:00 Film