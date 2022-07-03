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- 3 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
TV karşısında pazar keyfi yapacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 3 Temmuz TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 09:06
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
3 Temmuz 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda birçok yeni yaz dizisi ve programı yer alıyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı…
3 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 07:30 Bneim Adım Feridun
- 09:40 İçimizdeki Ateş
- 12:50 Dizi TV
- 13:40 Su ve Ateş
- 15:45 Sevmek Zamanı
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Gül Masalı
- 23:30 Öteki Taraf
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Macera Avcıları Güney Amerika'da
- 15:00 Seversin
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
Star TV yayın akışı
- 08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
- 09:15 Çizgi film
- 09:45 Benim Tatlı Yalanım
- 13:00 Yerli dizi/Sinema
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Yerli dizi/tekrar
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Yerli dizi/tekrar
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
- 09:15 Çizgi film
- 09:45 Benim Tatlı Yalanım
- 13:00 Yerli dizi/Sinema
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Yerli dizi/tekrar
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Yerli dizi/tekrar
TRT 1 yayın akışı
- 08:20 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Seni Kalbime Sakladım
- 15:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
- 23:30 Seni Kalbime Sakladım
Show TV yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Şef Kapımda
- 16:15 Şabaniye
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
- 21:45 Sakar Şakir
- 23:30 Şabaniye
TV8 yayın akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
- 10:00 Gazete Magazin
- 12:15 Masterchef Türkiye
- 15:30 Sinema
- 18:00 Masterchef Türkiye Özet
- 20:00 Masterchef Türkiye