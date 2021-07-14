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    3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...

    Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli, eski sevgilisi Burçin Terzioğlu ile ilgili ilginç bir hamle yaptı. 3 yıl önce yolllarını ayıran ikili, ayrı aşklara yelken açmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 15:01
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    3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...

    “Poyraz Karayel” dizisinin başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı. Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki ‘takip edilen kişiler’ listesinden birbirlerini çıkarmamıştı.

    Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

    Bodrum’da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

    Kaleli, Sıla ile ilişkisinin ardından Burçin Terzioğlu'nu takipten çıktı.

    "DÜŞMAN DEĞİLİZ"

    Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara, “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.” yanıtını vermişti.

    3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli yi harekete geçirdi... #1

    3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli yi harekete geçirdi... #2

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