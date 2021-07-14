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3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...

3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli, eski sevgilisi Burçin Terzioğlu ile ilgili ilginç bir hamle yaptı. 3 yıl önce yolllarını ayıran ikili, ayrı aşklara yelken açmıştı.