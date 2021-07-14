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- 3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...
3 yıl sonra şaşırtan hamle! Sıla aşkı İlker Kaleli'yi harekete geçirdi...
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 14:53
- Güncelleme : 14.07.2021 - 15:01
“Poyraz Karayel” dizisinin başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı. Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki ‘takip edilen kişiler’ listesinden birbirlerini çıkarmamıştı.
Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.
Bodrum’da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.
Kaleli, Sıla ile ilişkisinin ardından Burçin Terzioğlu'nu takipten çıktı.
"DÜŞMAN DEĞİLİZ"
Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara, “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.” yanıtını vermişti.