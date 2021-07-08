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    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler..

    Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın mutlu günlerinde ünlü dostları yanında oldu. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı düğünden renkli kareler objektiflere yansıdı. İşte muhteşem düğünden kareler..
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 10:39
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    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler..

    28 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan 30 yaşındaki Tolga Akış ile dün akşam dünyaevine girdi.

    Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren mutlu çifti, bu özel günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

    Bastık'ın nikah şahitliğini Esra Akpınar, Can Büyükkalkan ile Eylem Derçin yaparken, Akış'ın şahitleri ise Ahmet Tuğrul Ağırbaş, Berk Akardaş, Oğuzhan Koç ve Eylül Dölkeleş oldu.

    Nikah öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Zeynep Bastık "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz." dedi.

    3 GELİNLİK GİYDİ

    Düğünde üç farklı gelinlik giyen Zeynep Bastık, oldukça beğeni toplarken düğünün ardından Murat Dalkılıç ve İskender Paydaş sahne aldı.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #1

    DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

    Çiftin nikahına katılan ünlü isimler arasında yılın sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

    Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var." dedi.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #2

    ESER-BERFU YENENLER ÇİFTİ GÖZ KAMAŞTIRDI

    Ünlü isimlerin de oldukça eğlendiği düğünden bolca kareler geldi.

    İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti de düğün öncesi fotoğraf paylaştı.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #3

    ASLI BEKİROĞLU'NUN KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

    Düğünde Aslı Bekiroğlu'na müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvıran eşlik etti.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #4

    NİKAHTAN BİR GÜN ÖNCE BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ

    İkili, nikah öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi. Zeynep Bastık, nikah öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisini sosyal medya hesabından paylaştı.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #5

    Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşıldı.

    Akşam da partiyi sürdüren Bastık ve Akış çifti, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.

    Gündüz havuz başındaki eğlence sonrasında Bastık, akşam için göbeği açık göğüs dekolteli beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #6

    MUHTEŞEM DÜĞÜNDEN KARELER

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #7

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #8

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #9

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #10

    3 yıldır bekliyordu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... İşte muhteşem düğünden kareler.. #11

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