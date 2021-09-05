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    3 yıldır birliktelerdi! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

    TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ertuğrul'un 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kayla Manukyan ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 11:50
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    3 yıldır birliktelerdi! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

    'Afili Aşk', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Kurt Seyit ve Şura' yapımlarında rol ala ve şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli 'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul, özel hayatıyla gündeme geldi.

    33 yaşındaki oyuncu Ertuğrul'un üç yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı 28 yaşındaki Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürüldü.

    TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

    ''Fazilet Hanım ve Kızları'' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan'ın sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları kuvvetlendirdi.

    3 yıldır birliktelerdi! Teşkilat ın Serdar ı Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı? #1

    ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    Öte yandan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan çifti, geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

    Şezlonglarında baş başa sohbet eden sevgililer, denize girmeden plajdan ayrılmıştı.

    Çağlar Ertuğrul'a evlilik hakkında ne düşündüğü sorulmuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Aman abi o konulara girmeyelim." yanıtını vermişti. İkilinin ayrılık iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

    3 yıldır birliktelerdi! Teşkilat ın Serdar ı Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı? #2

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